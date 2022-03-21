https://ria.ru/20220321/donetsk-1779287818.html

В Донецке из-за обстрелов обесточены 150 трансформаторных подстанций

В Донецке из-за обстрелов обесточены 150 трансформаторных подстанций - РИА Новости, 21.03.2022

В Донецке из-за обстрелов обесточены 150 трансформаторных подстанций

Сто пятьдесят трансформаторных подстанций, более 23 тысяч бытовых абонентов, школы, котельные и детские сады обесточены в Донецке в результате обстрелов со... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:33

2022-03-21T15:33

2022-03-21T15:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Сто пятьдесят трансформаторных подстанций, более 23 тысяч бытовых абонентов, школы, котельные и детские сады обесточены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в понедельник министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В 13:30 мск в результате обстрела Донецка обесточено 150 трансформаторных подстанций, 29 котельных, 3 больницы, 9 школ, 13 детских садов, порядка 23500 бытовых абонентов в Петровском районе столицы ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

петровский район

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика