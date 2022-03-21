https://ria.ru/20220321/donetsk-1779286101.html

Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка

Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка

Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:26

2022-03-21T15:26

2022-03-21T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Снаряд "Града" прилетел в дом на улице Анохина, 9 и не разорвался, сейчас местные жители ждут службы по разминированию.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Последствия обстрела Петровского района Донецка Последствия обстрела Петровского района Донецка 2022-03-21T15:26 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире