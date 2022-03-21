https://ria.ru/20220321/donetsk-1779286101.html
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:26
2022-03-21T15:26
2022-03-21T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Снаряд "Града" прилетел в дом на улице Анохина, 9 и не разорвался, сейчас местные жители ждут службы по разминированию.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
2022-03-21T15:26
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РИА Новости
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в мире
15:26 21.03.2022 (обновлено: 15:54 21.03.2022)
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка из "Града"