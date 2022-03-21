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Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779286101.html
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:26
2022-03-21T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Снаряд "Града" прилетел в дом на улице Анохина, 9 и не разорвался, сейчас местные жители ждут службы по разминированию.
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
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в мире
15:26 21.03.2022 (обновлено: 15:54 21.03.2022)
 
Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка

Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка из "Града"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские националисты обстреливают Петровский район Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Снаряд "Града" прилетел в дом на улице Анохина, 9 и не разорвался, сейчас местные жители ждут службы по разминированию.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
 
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