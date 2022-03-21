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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779266830.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 21.03.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
Петровский водоузел обесточен в Донецке из-за боевых действий, без холодной воды остались потребители Петровского района и микрорайона Текстильщик, сообщил в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:07
2022-03-21T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Петровский водоузел обесточен в Донецке из-за боевых действий, без холодной воды остались потребители Петровского района и микрорайона Текстильщик, сообщил в понедельник мэр города Андрей Кулемзин."По причине боевых действий в 13:30 обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались абоненты всего Петровского района, а также микрорайона Текстильщик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html
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донецкая народная республика
петровский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф
14:07 21.03.2022
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ без воды остались жители двух районов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Петровский водоузел обесточен в Донецке из-за боевых действий, без холодной воды остались потребители Петровского района и микрорайона Текстильщик, сообщил в понедельник мэр города Андрей Кулемзин.
"По причине боевых действий в 13:30 обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались абоненты всего Петровского района, а также микрорайона Текстильщик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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