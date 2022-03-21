https://ria.ru/20220321/donetsk-1779266830.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел - РИА Новости, 21.03.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел

Петровский водоузел обесточен в Донецке из-за боевых действий, без холодной воды остались потребители Петровского района и микрорайона Текстильщик, сообщил в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:07

2022-03-21T14:07

2022-03-21T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Петровский водоузел обесточен в Донецке из-за боевых действий, без холодной воды остались потребители Петровского района и микрорайона Текстильщик, сообщил в понедельник мэр города Андрей Кулемзин."По причине боевых действий в 13:30 обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались абоненты всего Петровского района, а также микрорайона Текстильщик", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779252717.html

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф