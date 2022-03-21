https://ria.ru/20220321/donetsk-1779265710.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя Петровского района Донецка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:01
2022-03-21T14:01
2022-03-21T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Два мирных жителя Петровского района Донецка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка ранены два человека: один мирный житель – по улице Марка Озерного, еще один мирный житель – на площади Петровского", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779266830.html
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
2022-03-21T14:01
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф
14:01 21.03.2022 (обновлено: 15:54 21.03.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя