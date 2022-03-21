https://ria.ru/20220321/donetsk-1779254241.html

ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибром 122 миллиметра

ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибром 122 миллиметра

Украинские войска в 12.40 обстреляли Петровский район города Донецка, выпущено семь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:08

2022-03-21T13:08

2022-03-21T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Петровский район города Донецка, выпущено семь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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