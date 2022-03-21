https://ria.ru/20220321/donetsk-1779252717.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

Украинские войска в 11.48 мск обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:04

2022-03-21T13:04

2022-03-21T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.48 мск обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел велся с направления Красногоровки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Петровского района Донецка Последствия обстрела Петровского района Донецка 2022-03-21T13:04 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина