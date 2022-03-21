https://ria.ru/20220321/donetsk-1779252717.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска в 11.48 мск обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:04
2022-03-21T13:04
2022-03-21T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.48 мск обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщается в Telegram-канале представительства, обстрел велся с направления Красногоровки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
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internet-group@rian.ru
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
2022-03-21T13:04
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:04 21.03.2022 (обновлено: 15:54 21.03.2022)
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра