Рейтинг@Mail.ru
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся - РИА Новости, 21.03.2022
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что недавние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:15
2022-03-21T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что недавние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра."В последние дни (обстрелы), я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьезно сейчас достается. Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но, тем не менее, наши подразделения продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, задача сил ДНР сейчас как можно быстрее отодвинуть противника, чтобы не было даже теоретической возможности достать до Донецка и других городов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/dnr-1778598616.html
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3a5d988f5b66efc85aaeaf1fff5a5535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:15 21.03.2022 (обновлено: 10:30 21.03.2022)
 
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся

Глава ДНР Пушилин допустил, что недавние обстрелы Донецка могут быть одними из последних

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Донецк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что недавние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку
"В последние дни (обстрелы), я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьезно сейчас достается. Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но, тем не менее, наши подразделения продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, задача сил ДНР сейчас как можно быстрее отодвинуть противника, чтобы не было даже теоретической возможности достать до Донецка и других городов республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 21:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала