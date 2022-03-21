https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся - РИА Новости, 21.03.2022
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что недавние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:15
2022-03-21T10:15
2022-03-21T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что недавние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и восемь артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра."В последние дни (обстрелы), я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьезно сейчас достается. Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но, тем не менее, наши подразделения продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, задача сил ДНР сейчас как можно быстрее отодвинуть противника, чтобы не было даже теоретической возможности достать до Донецка и других городов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/dnr-1778598616.html
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:15 21.03.2022 (обновлено: 10:30 21.03.2022)
Пушилин допустил, что обстрелы Донецка скоро закончатся
Глава ДНР Пушилин допустил, что недавние обстрелы Донецка могут быть одними из последних