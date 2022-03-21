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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779202691.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 8.22 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:49
2022-03-21T08:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.22 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779187402.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/obstrel-1779166140.html
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф
08:49 21.03.2022 (обновлено: 08:58 21.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.22 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
01:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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