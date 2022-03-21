https://ria.ru/20220321/donetsk-1779202691.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 8.22 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:49
2022-03-21T08:49
2022-03-21T08:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 8.22 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779187402.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/obstrel-1779166140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф
08:49 21.03.2022 (обновлено: 08:58 21.03.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка