01:00 21.03.2022 (обновлено: 07:29 21.03.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Это уже второй подобный обстрел за сутки. Ранее украинские силовики нанесли удар из "Града" по Петровскому району в воскресенье в 18.55.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.