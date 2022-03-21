https://ria.ru/20220321/donetsk-1779187402.html

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:00

2022-03-21T01:00

2022-03-21T07:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Это уже второй подобный обстрел за сутки. Ранее украинские силовики нанесли удар из "Града" по Петровскому району в воскресенье в 18.55.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220320/obstrel-1779140557.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина