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Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779187402.html
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T01:00
2022-03-21T07:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Это уже второй подобный обстрел за сутки. Ранее украинские силовики нанесли удар из "Града" по Петровскому району в воскресенье в 18.55.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779140557.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
01:00 21.03.2022 (обновлено: 07:29 21.03.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска после полуночи обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 20 ракет из установки залпового огня БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Это уже второй подобный обстрел за сутки. Ранее украинские силовики нанесли удар из "Града" по Петровскому району в воскресенье в 18.55.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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