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ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779220486.html
ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины
ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины - РИА Новости, 21.03.2022
ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины
Войска ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:45
2022-03-21T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Войска ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (Марьинского района - ред.)", - рассказал Конашенков.Он уточнил, что за ночь в данном районе войсками ДНР и России, взявшими под контроль село Сладкое, которое находится в 5 километрах к югу от Новомихайловки, "уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости".Кроме того, отметил Конашенков, подразделения ДНР ведут бои с подразделениями украинской 25-й воздушно-десантной бригады, "завершается овладение" поселком Верхнеторецкое к северу от города Ясиноватая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779219478.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом
РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:45 21.03.2022 (обновлено: 11:38 21.03.2022)
 
ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины

ДНР завершает разгром 53-й бригады Украины, развивая наступление под Марьинкой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Войска ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (Марьинского района - ред.)", - рассказал Конашенков.
Он уточнил, что за ночь в данном районе войсками ДНР и России, взявшими под контроль село Сладкое, которое находится в 5 километрах к югу от Новомихайловки, "уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля повышенной проходимости".
Кроме того, отметил Конашенков, подразделения ДНР ведут бои с подразделениями украинской 25-й воздушно-десантной бригады, "завершается овладение" поселком Верхнеторецкое к северу от города Ясиноватая.
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