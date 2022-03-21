https://ria.ru/20220321/donbass-1779208121.html

В ДНР за сутки погибли два мирных жителя

В ДНР за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР за сутки погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:28

2022-03-21T09:28

2022-03-21T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779170980_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_bee15df3bcad024870ed2d597923f2b4.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. 4 ребенка, а также двое корреспондентов из КНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы днр