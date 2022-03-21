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В ДНР за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779208121.html
В ДНР за сутки погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР за сутки погибли два мирных жителя
Двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:28
2022-03-21T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы днр
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. 4 ребенка, а также двое корреспондентов из КНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы днр
09:28 21.03.2022 (обновлено: 10:36 21.03.2022)
 
В ДНР за сутки погибли два мирных жителя

В ДНР за сутки погибли два жителя, пострадали 28 человек, включая журналистов из Китая

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли, 28 человек, включая двух корреспондентов из КНР, пострадали в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 28 человек (19 из ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в т.ч. 4 ребенка, а также двое корреспондентов из КНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы ДНР
 
 
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