https://ria.ru/20220321/donbass-1779200369.html
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе - РИА Новости, 21.03.2022
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе
В Рубежном Северодонецкого района ЛНР продолжаются обстрелы, там разразилась гуманитарная катастрофа, рассказала РИА Новости местная жительница, которой удалось РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:14
2022-03-21T08:14
2022-03-21T08:14
обострение ситуации в днр и лнр
рубежное
старобельск
в мире
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. В Рубежном Северодонецкого района ЛНР продолжаются обстрелы, там разразилась гуманитарная катастрофа, рассказала РИА Новости местная жительница, которой удалось вырваться из города.В настоящее время для эвакуированных из города организован пункт временного размещения в райцентре городе Старобельск, который недавно освободили силы республики."Город очень сильно разрушен, очень много людей сидят по подвалам, воды и света нет уже около недели. Во многих домах нет газа - перебиты трубы. Продуктов тоже нет - по сути, гуманитарная катастрофа", - рассказала жительница Рубежного, представившаяся Еленой.По ее словам, местное отделение МЧС разрешило горожанам приходить за водой к ним - для многих это единственный возможный источник. Однако, чтобы сюда прийти, надо под обстрелами пересечь весь город, сказала жительница Рубежного. "В школе искусств в бомбоубежище сидят 30 детей. Оттуда приехал мужчина на велосипеде, нагрузил воды, сколько смог", - рассказала Елена. По ее словам, никакой эвакуации в городе не организовано - каждый выбирается как может. Сама Елена рассказала, что смогла выехать в Старобельск своим ходом.
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779133496.html
https://ria.ru/20220321/donbass-1779200185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, старобельск, в мире
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе
Жительница Рубежного в ЛНР назвала ситуацию в городе гуманитарной катастрофой