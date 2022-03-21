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Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779200369.html
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе - РИА Новости, 21.03.2022
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе
В Рубежном Северодонецкого района ЛНР продолжаются обстрелы, там разразилась гуманитарная катастрофа, рассказала РИА Новости местная жительница, которой удалось РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:14
2022-03-21T08:14
обострение ситуации в днр и лнр
рубежное
старобельск
в мире
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. В Рубежном Северодонецкого района ЛНР продолжаются обстрелы, там разразилась гуманитарная катастрофа, рассказала РИА Новости местная жительница, которой удалось вырваться из города.В настоящее время для эвакуированных из города организован пункт временного размещения в райцентре городе Старобельск, который недавно освободили силы республики."Город очень сильно разрушен, очень много людей сидят по подвалам, воды и света нет уже около недели. Во многих домах нет газа - перебиты трубы. Продуктов тоже нет - по сути, гуманитарная катастрофа", - рассказала жительница Рубежного, представившаяся Еленой.По ее словам, местное отделение МЧС разрешило горожанам приходить за водой к ним - для многих это единственный возможный источник. Однако, чтобы сюда прийти, надо под обстрелами пересечь весь город, сказала жительница Рубежного. "В школе искусств в бомбоубежище сидят 30 детей. Оттуда приехал мужчина на велосипеде, нагрузил воды, сколько смог", - рассказала Елена. По ее словам, никакой эвакуации в городе не организовано - каждый выбирается как может. Сама Елена рассказала, что смогла выехать в Старобельск своим ходом.
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779133496.html
https://ria.ru/20220321/donbass-1779200185.html
рубежное
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рубежное, старобельск, в мире
08:14 21.03.2022
 
Жительница Рубежного рассказала о гуманитарной катастрофе в городе

Жительница Рубежного в ЛНР назвала ситуацию в городе гуманитарной катастрофой

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Рубежное
Город Рубежное - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. В Рубежном Северодонецкого района ЛНР продолжаются обстрелы, там разразилась гуманитарная катастрофа, рассказала РИА Новости местная жительница, которой удалось вырваться из города.
В настоящее время для эвакуированных из города организован пункт временного размещения в райцентре городе Старобельск, который недавно освободили силы республики.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Рубежного ищут друг друга по подвалам и чатам
"Город очень сильно разрушен, очень много людей сидят по подвалам, воды и света нет уже около недели. Во многих домах нет газа - перебиты трубы. Продуктов тоже нет - по сути, гуманитарная катастрофа", - рассказала жительница Рубежного, представившаяся Еленой.
По ее словам, местное отделение МЧС разрешило горожанам приходить за водой к ним - для многих это единственный возможный источник. Однако, чтобы сюда прийти, надо под обстрелами пересечь весь город, сказала жительница Рубежного. "В школе искусств в бомбоубежище сидят 30 детей. Оттуда приехал мужчина на велосипеде, нагрузил воды, сколько смог", - рассказала Елена. По ее словам, никакой эвакуации в городе не организовано - каждый выбирается как может. Сама Елена рассказала, что смогла выехать в Старобельск своим ходом.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРубежноеСтаробельскВ мире
 
 
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