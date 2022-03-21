Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе
Житель Рубежного рассказал, что видел с улиц города не успевают убрать тела погибших
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
СТАРОБЕЛЬСК, 21 мар - РИА Новости. Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на десятки, рассказал местный житель.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории.
"Люди живут в подвалах. (Пострадавших - ред.) сотни, если не тысячи. Конкретно я видел человек 40 мертвых", - рассказал житель Рубежного, представившийся Артемом.
По его словам, тела с улиц никто не убирает, так как коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. Раненые и больные тоже предоставлены сами себе - скорую вызвать невозможно. Никакой централизованной эвакуации в городе также нет.
"Почти стерли (город - ред.) с лица земли. Разбиты все дома. Вчера прилетело к нам в квартиру", - рассказал Артем журналистам.
По его словам, два снаряда со стороны украинской армии попали в квартиру к их друзьям. К счастью, они не взорвались, но 12-летнюю девочку засыпало кусками стен. Она получила травмы. После этого Артем решил вывезти семьи своих друзей и свою собственную из города. Им удалось добраться до лагеря МЧС ЛНР, организованного в городе Старобельск.
"Едем все вместе к теще в Воронеж", - рассказал он.