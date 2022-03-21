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Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779200185.html
Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе
Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 21.03.2022
Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе
Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:12
2022-03-21T08:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
артем
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СТАРОБЕЛЬСК, 21 мар - РИА Новости. Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на десятки, рассказал местный житель.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Люди живут в подвалах. (Пострадавших - ред.) сотни, если не тысячи. Конкретно я видел человек 40 мертвых", - рассказал житель Рубежного, представившийся Артемом.По его словам, тела с улиц никто не убирает, так как коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. Раненые и больные тоже предоставлены сами себе - скорую вызвать невозможно. Никакой централизованной эвакуации в городе также нет.По его словам, два снаряда со стороны украинской армии попали в квартиру к их друзьям. К счастью, они не взорвались, но 12-летнюю девочку засыпало кусками стен. Она получила травмы. После этого Артем решил вывезти семьи своих друзей и свою собственную из города. Им удалось добраться до лагеря МЧС ЛНР, организованного в городе Старобельск."Едем все вместе к теще в Воронеж", - рассказал он.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779132159.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/natsionalisty-1779130913.html
рубежное
артем
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в мире, рубежное, артем, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:12 21.03.2022
 
Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе

Житель Рубежного рассказал, что видел с улиц города не успевают убрать тела погибших

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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СТАРОБЕЛЬСК, 21 мар - РИА Новости. Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на десятки, рассказал местный житель.
Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории.
Жители города Рубежное о выборочной эвакуации - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 14:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец заявил, что власти не выпускали из Рубежного мужчин
"Люди живут в подвалах. (Пострадавших - ред.) сотни, если не тысячи. Конкретно я видел человек 40 мертвых", - рассказал житель Рубежного, представившийся Артемом.
По его словам, тела с улиц никто не убирает, так как коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. Раненые и больные тоже предоставлены сами себе - скорую вызвать невозможно. Никакой централизованной эвакуации в городе также нет.
"Почти стерли (город - ред.) с лица земли. Разбиты все дома. Вчера прилетело к нам в квартиру", - рассказал Артем журналистам.
По его словам, два снаряда со стороны украинской армии попали в квартиру к их друзьям. К счастью, они не взорвались, но 12-летнюю девочку засыпало кусками стен. Она получила травмы. После этого Артем решил вывезти семьи своих друзей и свою собственную из города. Им удалось добраться до лагеря МЧС ЛНР, организованного в городе Старобельск.
"Едем все вместе к теще в Воронеж", - рассказал он.
Город Рубежное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:42В мире
Украинские силовики провоцировали огонь по жилым домам в Рубежном
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРубежноеАртемЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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