https://ria.ru/20220321/donbass-1779200185.html

Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе

Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 21.03.2022

Житель Рубежного рассказал о ситуации в городе

Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:12

2022-03-21T08:12

2022-03-21T08:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

артем

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СТАРОБЕЛЬСК, 21 мар - РИА Новости. Из-за продолжения уличных боев и обстрелов со стороны украинской артиллерии жители Рубежного в ЛНР не успевают убирать тела с улиц, счет погибших идет уже на десятки, рассказал местный житель.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство республики заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Люди живут в подвалах. (Пострадавших - ред.) сотни, если не тысячи. Конкретно я видел человек 40 мертвых", - рассказал житель Рубежного, представившийся Артемом.По его словам, тела с улиц никто не убирает, так как коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. Раненые и больные тоже предоставлены сами себе - скорую вызвать невозможно. Никакой централизованной эвакуации в городе также нет.По его словам, два снаряда со стороны украинской армии попали в квартиру к их друзьям. К счастью, они не взорвались, но 12-летнюю девочку засыпало кусками стен. Она получила травмы. После этого Артем решил вывезти семьи своих друзей и свою собственную из города. Им удалось добраться до лагеря МЧС ЛНР, организованного в городе Старобельск."Едем все вместе к теще в Воронеж", - рассказал он.

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779132159.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/natsionalisty-1779130913.html

рубежное

артем

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рубежное, артем, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)