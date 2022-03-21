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Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля - РИА Новости, 21.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220321/dollar-1779214502.html
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля - РИА Новости, 21.03.2022
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля
Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро – на 1,2 рубля, до 116 рублей.
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московская биржа, экономика
10:10 21.03.2022
 
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля

Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля, евро — до 116 рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро – на 1,2 рубля, до 116 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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