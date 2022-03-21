https://ria.ru/20220321/dollar-1779214502.html

Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля

Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля - РИА Новости, 21.03.2022

Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля

Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:10

2022-03-21T10:10

2022-03-21T10:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро – на 1,2 рубля, до 116 рублей.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская биржа, экономика