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Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля - РИА Новости, 21.03.2022
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля
Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 88 копеек, до 105,7 рублей, курс евро – на 1,2 рубля, до 116 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля
Доллар вырос в начале торгов до 105,7 рубля, евро — до 116 рублей