Экономист назвал точку невозврата для доллара
Экономист Клопенко спрогнозировал массовый отказ от ценных бумаг США и доллара в 2022 году
Электронное табло со знаком доллара
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Он напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. "Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", — считает эксперт.
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Он высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.