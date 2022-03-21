https://ria.ru/20220321/dollar-1779189110.html

Экономист назвал точку невозврата для доллара

Экономист назвал точку невозврата для доллара - РИА Новости, 21.03.2022

Экономист назвал точку невозврата для доллара

Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:18

2022-03-21T03:18

2022-03-21T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

россия

китай

санкции в отношении россии

доллар

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.Он напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. "Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", — считает эксперт.Он высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.

https://ria.ru/20220319/dollar-1778963111.html

сша

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, россия, китай, санкции в отношении россии, доллар