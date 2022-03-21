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Экономист назвал точку невозврата для доллара - РИА Новости, 21.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220321/dollar-1779189110.html
Экономист назвал точку невозврата для доллара
Экономист назвал точку невозврата для доллара - РИА Новости, 21.03.2022
Экономист назвал точку невозврата для доллара
Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T03:18
2022-03-21T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
россия
китай
санкции в отношении россии
доллар
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.Он напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. "Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", — считает эксперт.Он высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.
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сша
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экономика, сша, россия, китай, санкции в отношении россии, доллар
03:18 21.03.2022
 
Экономист назвал точку невозврата для доллара

Экономист Клопенко спрогнозировал массовый отказ от ценных бумаг США и доллара в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Он напомнил и о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. "Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", — считает эксперт.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 03:15
Аналитик обозначил момент начала “увядания” доллара
Он высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание "пузыря". В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАРоссияКитайСанкции в отношении РоссииДоллар
 
 
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