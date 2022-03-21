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В ДНР восстановили электроснабжение Яковлевки и Минерального

В ДНР восстановили электроснабжение Яковлевки и Минерального - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР восстановили электроснабжение Яковлевки и Минерального

Электроснабжение населенных пунктов Яковлевка и Минеральное в Донецкой народной республике восстановлено, следует из сообщения штаба территориальной обороны... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:20

2022-03-21T16:20

2022-03-21T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов Яковлевка и Минеральное в Донецкой народной республике восстановлено, следует из сообщения штаба территориальной обороны республики.Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что более 23 тысяч абонентов в четырех районах Донецка остались без электроснабжения. По данным ведомства, также из-за обстрелов были обесточены населенные пункты Яковлевка и Минеральное в Ясиноватском районе."Электроснабжение населенных пунктов Яковлевка и Минеральное восстановлено", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия