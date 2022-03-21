Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/dnr-1779226135.html
В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации
В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации
Пятьдесят семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за 32 дня эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 344 получили ранения,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:13
2022-03-21T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778636996_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_f0358014c3d8927f26da47ab373e4cbb.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Пятьдесят семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за 32 дня эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 344 получили ранения, включая 26 детей, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, среди пострадавших числится 141 житель территории, ранее освобожденной силами ДНР.Также, по данным ведомства, с 17 февраля по состоянию на 11:00 мск 21 марта было зафиксировано 1270 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1108. В общей сложности за этот период украинские войска выпустили 15226 боеприпасов различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 952 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/dnr-1779224251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778636996_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_e4a9b023f8b4f6388a9466cce4c4c192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
11:13 21.03.2022 (обновлено: 11:41 21.03.2022)
 
В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Пятьдесят семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за 32 дня эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 344 получили ранения, включая 26 детей, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, среди пострадавших числится 141 житель территории, ранее освобожденной силами ДНР.
Также, по данным ведомства, с 17 февраля по состоянию на 11:00 мск 21 марта было зафиксировано 1270 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1108. В общей сложности за этот период украинские войска выпустили 15226 боеприпасов различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 952 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:05В мире
В ДНР заявили о массовом употреблении психотропных веществ в ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала