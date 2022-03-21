https://ria.ru/20220321/dnr-1779226135.html

В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации

В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР сообщили о 57 погибших мирных жителях за 32 дня эскалации

Пятьдесят семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за 32 дня эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 344 получили ранения,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:13

2022-03-21T11:13

2022-03-21T11:41

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Пятьдесят семь мирных жителей Донецкой народной республики погибли за 32 дня эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск, еще 344 получили ранения, включая 26 детей, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, среди пострадавших числится 141 житель территории, ранее освобожденной силами ДНР.Также, по данным ведомства, с 17 февраля по состоянию на 11:00 мск 21 марта было зафиксировано 1270 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1108. В общей сложности за этот период украинские войска выпустили 15226 боеприпасов различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 952 ракеты РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/dnr-1779224251.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр