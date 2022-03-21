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ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html
ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применили 239 единиц боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:32
2022-03-21T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
днр
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применили 239 единиц боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что с 03.00 20 марта по 03.00 21 марта украинские войска выпустили 66 ракет из РСЗО, 112 мин калибром 120 мм, 21 мину калибром 82 мм, 25 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 8 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел проводился по направлению городов Горловка и Донецк.По данным представительства, в результате обстрелов были нанесены повреждения 33 жилым домам и шести объектам гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
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днр, в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины
09:32 21.03.2022 (обновлено: 09:50 21.03.2022)
 
ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

ДНР: украинские войска 26 раз за сутки открывали огонь по территории республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Военнослужащий у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применили 239 единиц боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что с 03.00 20 марта по 03.00 21 марта украинские войска выпустили 66 ракет из РСЗО, 112 мин калибром 120 мм, 21 мину калибром 82 мм, 25 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 8 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел проводился по направлению городов Горловка и Донецк.
По данным представительства, в результате обстрелов были нанесены повреждения 33 жилым домам и шести объектам гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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