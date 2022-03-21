https://ria.ru/20220321/dnr-1779208788.html

ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ 26 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применили 239 единиц боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:32

2022-03-21T09:32

2022-03-21T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

днр

в мире

горловка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по ДНР, применили 239 единиц боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что с 03.00 20 марта по 03.00 21 марта украинские войска выпустили 66 ракет из РСЗО, 112 мин калибром 120 мм, 21 мину калибром 82 мм, 25 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 8 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Обстрел проводился по направлению городов Горловка и Донецк.По данным представительства, в результате обстрелов были нанесены повреждения 33 жилым домам и шести объектам гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины