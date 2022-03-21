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Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов - РИА Новости, 21.03.2022
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Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов
Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов - РИА Новости, 21.03.2022
Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов
Сотрудники российского посольства в Таллине, объявленные персонами нон грата, выехали в понедельник вместе с семьями из города в сторону границы, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:13
в мире
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эстония
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Таллине, объявленные персонами нон грата, выехали в понедельник вместе с семьями из города в сторону границы, сообщила дипмиссия РФ в Эстонии.Эстония ранее объявила, что высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды". Ранее о высылке российских дипломатов сообщили Болгария и Латвия."Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы", - говорится в сообщении Telegram канала дипмиссии.В самом российском посольстве в Эстонии обвинения против российских дипломатов назвали нелепыми и пообещали адекватный ответ.
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в мире, латвия, эстония, болгария
14:13 21.03.2022
 
Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов

Посольство России в Таллине заявило об отъезде дипломатов, объявленных персонами нон грата

© Depositphotos / Lindasky76Флаг России на одном из зданий в старом городе в Таллине
Флаг России на одном из зданий в старом городе в Таллине - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / Lindasky76
Флаг России на одном из зданий в старом городе в Таллине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Таллине, объявленные персонами нон грата, выехали в понедельник вместе с семьями из города в сторону границы, сообщила дипмиссия РФ в Эстонии.
Эстония ранее объявила, что высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды". Ранее о высылке российских дипломатов сообщили Болгария и Латвия.
"Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы", - говорится в сообщении Telegram канала дипмиссии.
В самом российском посольстве в Эстонии обвинения против российских дипломатов назвали нелепыми и пообещали адекватный ответ.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:10
Посол в Софии прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии
 
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