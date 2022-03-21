https://ria.ru/20220321/diplomaty-1779268303.html

Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов

Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов - РИА Новости, 21.03.2022

Посольство в Таллине сообщило об отъезде высланных российских дипломатов

Сотрудники российского посольства в Таллине, объявленные персонами нон грата, выехали в понедельник вместе с семьями из города в сторону границы, сообщила... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:13

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Таллине, объявленные персонами нон грата, выехали в понедельник вместе с семьями из города в сторону границы, сообщила дипмиссия РФ в Эстонии.Эстония ранее объявила, что высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды". Ранее о высылке российских дипломатов сообщили Болгария и Латвия."Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы", - говорится в сообщении Telegram канала дипмиссии.В самом российском посольстве в Эстонии обвинения против российских дипломатов назвали нелепыми и пообещали адекватный ответ.

https://ria.ru/20220321/vysylka-1779239338.html

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Петр Попадюк

в мире, латвия, эстония, болгария