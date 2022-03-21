Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/diplomaty-1779188082.html
Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев
Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев - РИА Новости, 21.03.2022
Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что эвакуированные ранее дипломаты в скором времени вернутся обратно в Киев. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T01:19
2022-03-21T01:19
в мире
украина
словения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:413:1333:1163_1920x0_80_0_0_23fc0e91e925181eab10354ae0755ccf.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что эвакуированные ранее дипломаты в скором времени вернутся обратно в Киев.Словенские дипломаты были эвакуированы с территории Украины в Румынию вскоре после начала спецоперации России.В начале прошедшей неделе премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html
украина
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93987/03/939870339_0:288:1333:1288_1920x0_80_0_0_43cc7e89050f0f0ec98c6f19023c26c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словения
01:19 21.03.2022
 
Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев

Премьер Словении Янша пообещал в скором времени вернуть эвакуированных дипломатов в Киев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словении Янез Янша
Премьер-министр Словении Янез Янша - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словении Янез Янша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что эвакуированные ранее дипломаты в скором времени вернутся обратно в Киев.
Словенские дипломаты были эвакуированы с территории Украины в Румынию вскоре после начала спецоперации России.
"Правительство Словении скоро отправит дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз поступил так же. Украине нужна дипломатическая поддержка", - написал премьер в Twitter.
В начале прошедшей неделе премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 19:04
СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине
 
В миреУкраинаСловения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала