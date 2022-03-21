https://ria.ru/20220321/diplomaty-1779188082.html

Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев

Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев - РИА Новости, 21.03.2022

Премьер Словении пообещал в скором времени вернуть дипломатов в Киев

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что эвакуированные ранее дипломаты в скором времени вернутся обратно в Киев. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:19

2022-03-21T01:19

2022-03-21T01:19

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украина

словения

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что эвакуированные ранее дипломаты в скором времени вернутся обратно в Киев.Словенские дипломаты были эвакуированы с территории Украины в Румынию вскоре после начала спецоперации России.В начале прошедшей неделе премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, словения