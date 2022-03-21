https://ria.ru/20220321/deti-1779356099.html
В ДНР пострадали трое детей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР пострадали трое детей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР пострадали трое детей из-за обстрелов ВСУ
Трое детей ранены при обстрелах украинскими войсками в Донецкой народной республике, еще восемь человек ранены в ранее освобожденных силами ДНР пунктах,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:37
2022-03-21T22:37
2022-03-21T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Трое детей ранены при обстрелах украинскими войсками в Донецкой народной республике, еще восемь человек ранены в ранее освобожденных силами ДНР пунктах, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении ребенка 2011 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района города Донецка", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что также, получена информация о ранении двух детей: подростка 2005 года рождения и ребенка 2017 года рождения, обстоятельства уточняются."Кроме того, восемь мирных жителей получили ранения в ранее освобожденных Народной милицией ДНР населенных пунктах", - говорится в сообщении. Уточняется, что гражданские лица получили ранения в Мариуполе, Мангуше, Староигнатьевке, Володарском.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
https://ria.ru/20220321/obstrel-1779348290.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф, сцкк
В ДНР пострадали трое детей из-за обстрелов ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК: в республике пострадали трое детей из-за обстрелов ВСУ