https://ria.ru/20220321/delo-1779216149.html

На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело

На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело - РИА Новости, 21.03.2022

На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к насилию против пленных... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:22

2022-03-21T10:22

2022-03-21T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

украина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к насилию против пленных российских военных, сообщило ведомство в Telegram-канале.По данным следствия, руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире одного из местных телеканалов дал указание врачам "кастрировать раненых российских пленных".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, украина