10:22 21.03.2022 (обновлено: 10:56 21.03.2022)
На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело
Бастрыкин поручил открыть дело на украинского врача за призывы к насилию над пленными
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к насилию против пленных российских военных, сообщило ведомство в Telegram-канале.
По данным следствия, руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире одного из местных телеканалов дал указание врачам "кастрировать раненых российских пленных".
"Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск", — говорится в публикации.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.