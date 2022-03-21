"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери
Мать Бузовой Ирина прокомментировала алкогольные пристрастия дочери и скандал с Кокой
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мать Ольги Бузовой Ирина в программе "Секрет на миллион" прокомментировала слухи об алкогольных пристрастиях дочери.
Вспомнив инцидент с Дмитрием Губерниевым, ведущая Лера Кудрявцева задала прямой вопрос: пьет ли Бузова коньяк.
"Наверное. Когда она со мной пьет, мы предпочитаем обычно сухие вина", – ответила Ирина.
Также женщина рассказала про скандал с Клавой Кокой, когда артистка засняла Бузову в "нетрезвом" виде на видео и выложила в социальные сети.
"Если кто-то меня сфотографирует, как я гуляю, и выставит – это будет почище история. Я в 36 такие глупости делала… Не подумала, наверное, потому что надо думать, с кем гуляешь, как гуляешь, в какой компании можно позволить, а в какой – нет", – сказала Ирина.
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Не обошла вниманием женщина и роль дочери на сцене МХАТ имени М. Горького, где Ольга сыграла певицу кабаре.
"Во-первых, это десятая, двадцатая, тридцать первая роль. Но могу сказать: она мне очень понравилась. Знаете, такая певичка кабаре, немножко такая ограниченная, такая "ах!", на пальчиках… Идеальная ее роль, я считаю, что она справилась отлично", – отметила Ирина.
Ранее Ольга призналась в чувствах к Dava.