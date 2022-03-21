"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери

"Если кто-то меня сфотографирует, как я гуляю, и выставит – это будет почище история. Я в 36 такие глупости делала… Не подумала, наверное, потому что надо думать, с кем гуляешь, как гуляешь, в какой компании можно позволить, а в какой – нет", – сказала Ирина.