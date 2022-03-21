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"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери - РИА Новости, 21.03.2022
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Шоубиз
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"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери
"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери - РИА Новости, 21.03.2022
"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери
Мать Ольги Бузовой Ирина в программе "Секрет на миллион" прокомментировала слухи об алкогольных пристрастиях дочери. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:00
2022-03-21T13:00
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мать Ольги Бузовой Ирина в программе "Секрет на миллион" прокомментировала слухи об алкогольных пристрастиях дочери.Вспомнив инцидент с Дмитрием Губерниевым, ведущая Лера Кудрявцева задала прямой вопрос: пьет ли Бузова коньяк.Также женщина рассказала про скандал с Клавой Кокой, когда артистка засняла Бузову в "нетрезвом" виде на видео и выложила в социальные сети.Не обошла вниманием женщина и роль дочери на сцене МХАТ имени М. Горького, где Ольга сыграла певицу кабаре.Ранее Ольга призналась в чувствах к Dava.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
13:00 21.03.2022
 
"Предпочитаем сухие вина": мать Бузовой об алкогольных пристрастиях дочери

Мать Бузовой Ирина прокомментировала алкогольные пристрастия дочери и скандал с Кокой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОльга Бузова с мамой Ириной
Ольга Бузова с мамой Ириной - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мать Ольги Бузовой Ирина в программе "Секрет на миллион" прокомментировала слухи об алкогольных пристрастиях дочери.
Вспомнив инцидент с Дмитрием Губерниевым, ведущая Лера Кудрявцева задала прямой вопрос: пьет ли Бузова коньяк.

"Наверное. Когда она со мной пьет, мы предпочитаем обычно сухие вина", – ответила Ирина.

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Также женщина рассказала про скандал с Клавой Кокой, когда артистка засняла Бузову в "нетрезвом" виде на видео и выложила в социальные сети.

"Если кто-то меня сфотографирует, как я гуляю, и выставит – это будет почище история. Я в 36 такие глупости делала… Не подумала, наверное, потому что надо думать, с кем гуляешь, как гуляешь, в какой компании можно позволить, а в какой – нет", – сказала Ирина.

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Не обошла вниманием женщина и роль дочери на сцене МХАТ имени М. Горького, где Ольга сыграла певицу кабаре.

"Во-первых, это десятая, двадцатая, тридцать первая роль. Но могу сказать: она мне очень понравилась. Знаете, такая певичка кабаре, немножко такая ограниченная, такая "ах!", на пальчиках… Идеальная ее роль, я считаю, что она справилась отлично", – отметила Ирина.

Ранее Ольга призналась в чувствах к Dava.
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