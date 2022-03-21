https://ria.ru/20220321/bumaga-1779310673.html

Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет

Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет - РИА Новости, 21.03.2022

Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:05

2022-03-21T17:05

2022-03-21T18:31

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны."С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", — отметили в ведомстве."Еще раз подчеркиваем, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет", — добавили в министерстве.Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов ранее заявлял РИА Новости, что никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет. При этом он уточнил, что производители и ретейл, как правило, "накручивают цены" в случае усугубления логистических проблем.Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (плюс 300 процентов) на офисную бумагу в магазинах.

https://ria.ru/20220318/tseny-1778925671.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)