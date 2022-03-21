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Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/britaniya-1779300915.html
Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии
Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии - РИА Новости, 21.03.2022
Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии
Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:24
2022-03-21T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
великобритания
министерство обороны великобритании
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине, сообщило ведомство."Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с неспровоцированным вторжением в Украину и действиями Вооруженных сил России", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.Отмечается, что второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли "самым решительным образом протестовал против непрекращающихся и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц", и напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции."Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
https://ria.ru/20220319/dzhonson-1779034144.html
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россия, в мире, великобритания, министерство обороны великобритании, украина, ситуация в днр и лнр
16:24 21.03.2022 (обновлено: 17:03 21.03.2022)
 
Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии

Российского военного атташе вызвали в британское Минобороны из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине, сообщило ведомство.
"Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с неспровоцированным вторжением в Украину и действиями Вооруженных сил России", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
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Отмечается, что второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли "самым решительным образом протестовал против непрекращающихся и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц", и напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции.
"Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - добавили в ведомстве.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВеликобританияМинистерство обороны ВеликобританииУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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