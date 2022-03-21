https://ria.ru/20220321/britaniya-1779300915.html

Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии

Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии - РИА Новости, 21.03.2022

Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии

Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:24

2022-03-21T16:24

2022-03-21T17:03

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ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии в связи со спецоперацией на Украине, сообщило ведомство."Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с неспровоцированным вторжением в Украину и действиями Вооруженных сил России", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.Отмечается, что второй замминистра обороны Британии Лоуренс Ли "самым решительным образом протестовал против непрекращающихся и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц", и напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции."Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, министерство обороны великобритании, украина, ситуация в днр и лнр