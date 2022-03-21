Рейтинг@Mail.ru
Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/bolnitsa-1779191710.html
Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница
Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница - РИА Новости, 21.03.2022
Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница
В Мариуполе работает одна больница, но из-за нехватки медикаментов всю помощь оказывают "наживую", рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, которой удалось... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:58
2022-03-21T05:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801311_0:484:2781:2048_1920x0_80_0_0_a8ad2975df7a45e7f79180b04e3d8580.jpg
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 фев - РИА Новости. В Мариуполе работает одна больница, но из-за нехватки медикаментов всю помощь оказывают "наживую", рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, которой удалось покинуть город."Больница одна работает. Хирургия работает. Детское инфекционное отделение работает. Наверное, это одна единственная больница на весь Мариуполь неразрушенная. Но, естественно, что медикаментов нет и все делают наживую, и первую помощь оказывают - все наживую. Единственное, может, полосные операции, может, у них что-то осталось. Скорых помощей мы не видели", - сказала жительница Мариуполя.В воскрсенье вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей. Украинские националисты, по его слвовам, устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки. Российская сторона, по словам Мизинцева, призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя".
россия
мариуполь
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801311_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_fa99db2dc48e7944b4f2988fbb29ff54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика
02:58 21.03.2022 (обновлено: 05:07 21.03.2022)
 
Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница

Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница, все делают "наживую"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мариуполь
Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 фев - РИА Новости. В Мариуполе работает одна больница, но из-за нехватки медикаментов всю помощь оказывают "наживую", рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, которой удалось покинуть город.
"Больница одна работает. Хирургия работает. Детское инфекционное отделение работает. Наверное, это одна единственная больница на весь Мариуполь неразрушенная. Но, естественно, что медикаментов нет и все делают наживую, и первую помощь оказывают - все наживую. Единственное, может, полосные операции, может, у них что-то осталось. Скорых помощей мы не видели", - сказала жительница Мариуполя.
В воскрсенье вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей. Украинские националисты, по его слвовам, устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки. Российская сторона, по словам Мизинцева, призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМариупольУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала