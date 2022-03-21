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Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница

Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница - РИА Новости, 21.03.2022

Жительница Мариуполя заявила, что в городе работает одна больница

В Мариуполе работает одна больница, но из-за нехватки медикаментов всю помощь оказывают "наживую", рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, которой удалось... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:58

2022-03-21T02:58

2022-03-21T05:07

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 фев - РИА Новости. В Мариуполе работает одна больница, но из-за нехватки медикаментов всю помощь оказывают "наживую", рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, которой удалось покинуть город."Больница одна работает. Хирургия работает. Детское инфекционное отделение работает. Наверное, это одна единственная больница на весь Мариуполь неразрушенная. Но, естественно, что медикаментов нет и все делают наживую, и первую помощь оказывают - все наживую. Единственное, может, полосные операции, может, у них что-то осталось. Скорых помощей мы не видели", - сказала жительница Мариуполя.В воскрсенье вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей. Украинские националисты, по его слвовам, устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки. Российская сторона, по словам Мизинцева, призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика