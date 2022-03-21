https://ria.ru/20220321/boeing-1779316273.html

В Китае подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было россиян

В Китае подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было россиян - РИА Новости, 21.03.2022

В Китае подтвердили, что на борту разбившегося Boeing не было россиян

Местные власти подтвердили, что российских граждан не было на борту разбившегося на юге Китая Boeing 737, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:26

2022-03-21T17:26

2022-03-21T17:40

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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Местные власти подтвердили, что российских граждан не было на борту разбившегося на юге Китая Boeing 737, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу."Местные власти подтвердили, что иностранных граждан, включая граждан Российской Федерации, на борту самолета не было", - сказали в генконсульстве.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. Управление гражданской авиации подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа. По данным местного управления чрезвычайными ситуациями, на месте крушения работают спасатели, однако информации о погибших и пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html

гуанси-чжуанский автономный район

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гуанси-чжуанский автономный район, россия, китай, china eastern airlines, boeing 737, новости - туризм