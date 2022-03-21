https://ria.ru/20220321/boeing-1779296913.html
На борту разбившегося Boeing 737 были только граждане Китая
На борту разбившегося Boeing 737 были только граждане Китая - РИА Новости, 21.03.2022
На борту разбившегося Boeing 737 были только граждане Китая
На борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines не было граждан иностранных государств, передает Центральное телевидение Китая РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:12
2022-03-21T16:12
2022-03-21T16:19
в мире
китай
china eastern airlines
boeing 737-800
гуанчжоу
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. На борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines не было граждан иностранных государств, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на авиакомпанию."На потерпевшем крушение самолете не было иностранных пассажиров", - говорится в сообщении.Управление гражданской авиации Китая ранее сообщило, что пассажирский самолет, на борту которого находились 123 пассажира и девять членов экипажа, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. После крушения самолета, выполнявшего рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, авиакомпания China Eastern Airlines приняла решение временно не использовать Boeing 737-800. Авиалайнеры, находящиеся в воздухе, после завершения своих рейсов также временно будут оставаться на земле.
https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, china eastern airlines, boeing 737-800, гуанчжоу
16:12 21.03.2022 (обновлено: 16:19 21.03.2022)
На борту разбившегося Boeing 737 были только граждане Китая
На борту разбившегося в Китае Boeing 737 не было ни одного иностранного пассажира