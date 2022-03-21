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Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800 - РИА Новости, 21.03.2022
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Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800
Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800 - РИА Новости, 21.03.2022
Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800
Авиакомпания China Eastern после авиакатастрофы на юге Китая приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800, сообщает в понедельник... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:51
2022-03-21T15:55
china eastern airlines
в мире
гуанчжоу
boeing 737-800
китай
новости - туризм
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания China Eastern после авиакатастрофы на юге Китая приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.Ранее управление гражданской авиации Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и 9 челове экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.После крушения самолета, следовавшего по рейсу MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, авиакомпания приняла решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800, лайнеры, находящиеся в воздухе, после завершения своих рейсов также временно будут оставаться на земле.Самолет China Eastern в понедельник вылетел из аэропорта "Чаншуй" города Куньмин провинции Юньнань в 13.15 по местному времени (8.15 мск) и должен был приземлиться в аэропорту "Байюнь" города Гуанчжоу провинции Гаундун в 14.52 (9.52 мск), на 13 минут раньше расписания. По данным китайских СМИ, крушение произошло в 14.38 (9.38 по местному времени).Возраст выполнявшего рейс самолета Boeing 737-800（NG） почти 7 лет, свой первый полет он совершил 6 июня 2015 года. Регистрационный номер воздушного судна B-1791. Вместимость салона – 148 мест в эконом-классе и 12 – в бизнес.Ни власти, ни авиакомпания пока не сообщают предварительных версий причины катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.
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china eastern airlines, в мире, гуанчжоу, boeing 737-800, китай, новости - туризм
14:51 21.03.2022 (обновлено: 15:55 21.03.2022)
 
Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты имеющихся у нее Boeing 737-800

© AFP 2022 / Hector RetamalСамолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Авиакомпания China Eastern после авиакатастрофы на юге Китая приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Ранее управление гражданской авиации Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и 9 челове экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
После крушения самолета, следовавшего по рейсу MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, авиакомпания приняла решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800, лайнеры, находящиеся в воздухе, после завершения своих рейсов также временно будут оставаться на земле.
Самолет China Eastern в понедельник вылетел из аэропорта "Чаншуй" города Куньмин провинции Юньнань в 13.15 по местному времени (8.15 мск) и должен был приземлиться в аэропорту "Байюнь" города Гуанчжоу провинции Гаундун в 14.52 (9.52 мск), на 13 минут раньше расписания. По данным китайских СМИ, крушение произошло в 14.38 (9.38 по местному времени).
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
13:18
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео
Возраст выполнявшего рейс самолета Boeing 737-800（NG） почти 7 лет, свой первый полет он совершил 6 июня 2015 года. Регистрационный номер воздушного судна B-1791. Вместимость салона – 148 мест в эконом-классе и 12 – в бизнес.
Ни власти, ни авиакомпания пока не сообщают предварительных версий причины катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.
 
China Eastern AirlinesВ миреГуанчжоуBoeing 737-800КитайНовости - Туризм
 
 
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