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Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет
Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет - РИА Новости, 21.03.2022
Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет
Сейчас Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании China... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:32
2022-03-21T11:37
в мире
китай
china eastern airlines
boeing 737
россия
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новости - туризм
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Сейчас Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге КНР, заявили РИА Новости в генконсульстве."На данный момент информации (о гражданах РФ - ред.) нет", - рассказали корреспонденту РИА Новости генконсульстве.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар.
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в мире, китай, china eastern airlines, boeing 737, россия, новости - туризм
11:32 21.03.2022 (обновлено: 11:37 21.03.2022)
 
Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет

Генконсульство: информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет

CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79PСамолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 2.0 / byeangel / China Eastern Airlines Boeing 737-79P
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Сейчас Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге КНР, заявили РИА Новости в генконсульстве.
"На данный момент информации (о гражданах РФ - ред.) нет", - рассказали корреспонденту РИА Новости генконсульстве.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар.
 
ТуризмВ миреКитайChina Eastern AirlinesBoeing 737РоссияНовости - Туризм
 
 
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