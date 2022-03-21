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Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет

Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет - РИА Новости, 21.03.2022

Информации о россиянах на борту разбившегося китайского Boeing 737 нет

Сейчас Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании China... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:32

2022-03-21T11:32

2022-03-21T11:37

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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Сейчас Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге КНР, заявили РИА Новости в генконсульстве."На данный момент информации (о гражданах РФ - ред.) нет", - рассказали корреспонденту РИА Новости генконсульстве.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, china eastern airlines, boeing 737, россия, новости - туризм