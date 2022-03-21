https://ria.ru/20220321/blokirovka-1779263435.html
Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta
Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta - РИА Новости, 21.03.2022
Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta
Блокировка соцсетей Meta повлечет и блокировку аккаунтов Мосгорсуда, заявила представитель компании на заседании Тверского суда Москвы, приводя аргументы по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:53
2022-03-21T13:53
2022-03-21T13:53
технологии
ник клегг
москва
instagram
facebook
meta (метавселенная)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Meta повлечет и блокировку аккаунтов Мосгорсуда, заявила представитель компании на заседании Тверского суда Москвы, приводя аргументы по иску о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией."В случае блокировки станет недоступной огромное количество непротиворечивой информации, например, аккаунты мэра Москвы или Мосгорсуда", - сказала адвокат.Она отметила, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://ria.ru/20220321/bezopasnost-1779251064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ник клегг, москва, instagram, facebook, meta (метавселенная)
Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta
Адвокат напомнила, что запрет Facebook и Instagram повлечет блокировку аккаунта Мосгорсуда
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Meta повлечет и блокировку аккаунтов Мосгорсуда, заявила представитель компании на заседании Тверского суда Москвы, приводя аргументы по иску о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.
"В случае блокировки станет недоступной огромное количество непротиворечивой информации, например, аккаунты мэра Москвы или Мосгорсуда", - сказала адвокат.
Она отметила, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.