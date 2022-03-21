https://ria.ru/20220321/blokirovka-1779263435.html

Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta

Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta - РИА Новости, 21.03.2022

Адвокат назвала аккаунты, из-за которых не стоит запрещать соцсети Meta

Блокировка соцсетей Meta повлечет и блокировку аккаунтов Мосгорсуда, заявила представитель компании на заседании Тверского суда Москвы, приводя аргументы по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:53

2022-03-21T13:53

2022-03-21T13:53

технологии

ник клегг

москва

instagram

facebook

meta (метавселенная)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260310_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_fd4d8892817ab85ec554efd60d9340f1.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блокировка соцсетей Meta повлечет и блокировку аккаунтов Мосгорсуда, заявила представитель компании на заседании Тверского суда Москвы, приводя аргументы по иску о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией."В случае блокировки станет недоступной огромное количество непротиворечивой информации, например, аккаунты мэра Москвы или Мосгорсуда", - сказала адвокат.Она отметила, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://ria.ru/20220321/bezopasnost-1779251064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/sotsseti-1779259849.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ник клегг, москва, instagram, facebook, meta (метавселенная)