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Российские киносети пообещали заморозить цены на билеты

Российские киносети пообещали заморозить цены на билеты - РИА Новости, 21.03.2022

Российские киносети пообещали заморозить цены на билеты

Крупнейшие федеральные киносети "Каро", "Киномакс", "Синема Стар" и объединенная киносеть "Формула Кино/Синема Парк" сохранят докризисные цены на билеты и... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:37

2022-03-21T16:37

2022-03-21T16:37

культура

россия

киномакс

культура

сеть кинотеатров каро

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупнейшие федеральные киносети "Каро", "Киномакс", "Синема Стар" и объединенная киносеть "Формула Кино/Синема Парк" сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобара, сообщает пресс-служба "Каро"."Вопреки повышению цен в большинстве отраслей, кинотеатры в России сохранят докризисную стоимость билетов и продукции кинобара. С данной инициативой выступили крупнейшие федеральные киносети "Каро", объединенная киносеть "Формула Кино/Синема Парк", "Киномакс" и "Синема Стар". Ограничения по заполняемости и масочный режим отменены, что также должно способствовать более комфортному посещению кино", - говорится в сообщении.Отмечается, что уход с рынка западных студий-мейджоров поставил перед отечественным кинобизнесом новую задачу по обновлению репертуара, но "этой весной площадкам вновь будет что предложить". В мартовском расписании киносетей "представлено более 70 фильмов самых разных жанров из более чем 15 стран", это будут "и отечественные новинки, и европейское кино, и фестивальные хиты"."Наша главная задача сегодня, как и всегда, — дать людям возможность почувствовать объединяющую и исцеляющую силу искусства. Россия является рынком №1 в Европе по посещаемости, и мы видим большой интерес со стороны стран Азии и Латинской Америки к тому, чтобы их фильмы были представлены в наших кинотеатрах", - цитирует пресс-служба президента сети кинотеатров "Каро" Ольгу Зинякову.Она отметила, что процесс замещения произойдет не за одну неделю, но когда кинотеатры настроят маркетинговые каналы, "зритель получит то разнообразие контента, о котором он мечтал". Также она объявила о скором запуске рекомендательного онлайн-сервиса, который поможет людям ориентироваться в репертуаре.В актуальном репертуаре ведущих киносетей заявлены следующие фильмы: 24 марта выйдут мультфильмы "Финник", "Золушка и тайна волшебного камня", "МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря", российская комедия "Моя ужасная сестра", мелодрама "Худший человек на свете" и триллер "Взаперти". В повторном прокате зрителей ждет культовая дилогия Алексея Балабанова "Брат", корейский боевик режиссера Пон Джун-хо "Сквозь снег", а также голливудский "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман."С 31 марта на экранах появятся долгожданный "Ампир V" по роману Пелевина и японский фильм "Сядь за руль моей машины", получивший 4 номинации на премию "Оскар", - говорится в пресс-релизе.Гендиректор объединенной киносети "Формула Кино/Синема Парк" Алексей Васясин дополнил, что сейчас ведется поиск партнеров и прав на фильмы стран Азии и уже "установлен график показов лучших новинок Болливуда". По его словам, первый показ индийского кино принес киносети "аншлаги и новых зрителей, для которых тамильский язык и хинди являются родными". Он поделился, что высокая заполняемость залов, подсказала им добавить в кинобары хиты индийской кухни. "В начале апреля мы запустим доставку продукции бара в кинозалы, для максимального комфорта наших гостей", - заключил он.

https://ria.ru/20220318/minkultury-1778801813.html

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киномакс, культура, сеть кинотеатров каро