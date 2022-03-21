https://ria.ru/20220321/bezopasnost-1779251064.html
ФСБ поддержала идею запрета Facebook и Instagram
ФСБ поддержала идею запрета Facebook и Instagram - РИА Новости, 21.03.2022
ФСБ поддержала идею запрета Facebook и Instagram
ФСБ и Роскомнадзор поддержали иск Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta в России из-за экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:00
2022-03-21T13:00
2022-03-21T13:00
общество
ник клегг
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСБ и Роскомнадзор поддержали иск Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta в России из-за экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Политика Meta направлена против интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе военнослужащих", - заявил представитель ФСБ.Он также предложил в случае запрета исполнять решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.Представитель Роскомнадзора также указала на "многочисленные нарушения" и отказ компании удалять запрещенный в России контент.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://ria.ru/20220321/sotsset-1779247625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ник клегг, meta (метавселенная)
ФСБ поддержала идею запрета Facebook и Instagram
ФСБ поддержала иск Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta в России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСБ и Роскомнадзор поддержали иск Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta в России из-за экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Политика Meta
направлена против интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе военнослужащих", - заявил представитель ФСБ.
Он также предложил в случае запрета исполнять решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.
Представитель Роскомнадзора также указала на "многочисленные нарушения" и отказ компании удалять запрещенный в России контент.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.