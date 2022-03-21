Власти ЛНР эвакуировали из Рубежного более 360 беженцев
МЧС ЛНР: в понедельник из Рубежного эвакуировали более 360 беженцев
Беженцы . Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики эвакуировали в понедельник более 360 беженцев из Рубежного, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что силы республики зашли в город и бои продолжаются на окраинах. Оборонное ведомство ЛНР заявляло, что в субботу украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей.
"На 16.00 (совп. с мск.) из Рубежного было эвакуировано 366 человек, в том числе 76 детей, начиная с грудного возраста. Всего на данный момент в безопасную зону вывезено 1163 человека", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что люди могут получить помощь и временно разместиться в палаточном городке освобожденного города Старобельска, а также в трех общежитиях различных учебных заведений города Луганска.
"Количество людей, остающихся в Рубежном, большое. В подвалах и бомбоубежищах продолжают оставаться люди. Количество большое. Есть дети, есть старики. Работы по эвакуации продолжаются. Министерство чрезвычайных ситуаций, МВД, волонтеры, все помогают, люди по возможности выезжают из Рубежного также своим транспортом и пешим ходом", - рассказал журналистам на месте член правления организации "Мемориал" (ЛНР) Сергей Белов.
Он уточнил, что эвакуация из города продолжается, однако многие боятся ехать, так как дорога, по которой можно вывезти людей, постоянно простреливается.
"Это опасно, вплоть до близлежащих населенных пунктов дорога простреливается из Северодонецка (под контролем украинских силовиков – ред.) из тяжелого вооружения, в самом городе постоянно слышны взрывы, прилеты… С той стороны (украинских силовиков – ред.) видят, что зашли автобусы эвакуационные, автобусы вынуждены прятать за постройку, потому, что как только приходят автобусы эвакуационные, начинается обстрел", - дополнил Белов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".