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Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные
Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные - РИА Новости, 21.03.2022
Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные
Еще почти 50 тысяч беженцев прибыли в Россию из Донбасса за минувшие выходные, всего с начала эскалации конфликта на Украине их число уже составляет около 350... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:43
2022-03-21T10:43
2022-03-21T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще почти 50 тысяч беженцев прибыли в Россию из Донбасса за минувшие выходные, всего с начала эскалации конфликта на Украине их число уже составляет около 350 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу, 18 марта, сообщалось, что в регионы России прибыли из Донбасса 300,6 тысячи человек. Поток беженцев усиливается."На шесть утра понедельника государственную границу России пересекли 347,81 тысячи человек, среди которых 73,16 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные
Почти 50 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Россию за выходные, всего — около 350 тысяч