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Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные

Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные - РИА Новости, 21.03.2022

Почти 50 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за выходные

Еще почти 50 тысяч беженцев прибыли в Россию из Донбасса за минувшие выходные, всего с начала эскалации конфликта на Украине их число уже составляет около 350... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:43

2022-03-21T10:43

2022-03-21T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еще почти 50 тысяч беженцев прибыли в Россию из Донбасса за минувшие выходные, всего с начала эскалации конфликта на Украине их число уже составляет около 350 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу, 18 марта, сообщалось, что в регионы России прибыли из Донбасса 300,6 тысячи человек. Поток беженцев усиливается."На шесть утра понедельника государственную границу России пересекли 347,81 тысячи человек, среди которых 73,16 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия