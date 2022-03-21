Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что Байден хочет любой ценой избежать вступления в конфликт на Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
"Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме. "Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", - добавила Нойбергер.
Брифинг был посвящен информации, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератаки на американские критические структуры. В РФ много раз отвергали обвинения в кибератаках.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Вчера, 15:53The Guardian: президентство Байдена проклято