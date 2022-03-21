https://ria.ru/20220321/bayden-1779355112.html

Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом

Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.03.2022

Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:28

2022-03-21T22:28

2022-03-21T22:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

владимир путин

сша

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вооруженные силы рф

россия

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме. "Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", - добавила Нойбергер.Она подчеркнула, что США ответят на кибератаки, если установят причастность России к ним.Брифинг был посвящен информации, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератаки на американские критические структуры. В РФ много раз отвергали обвинения в кибератаках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220321/ssha-1779311853.html

https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, сергей лавров, владимир путин, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр