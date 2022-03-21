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Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/bayden-1779355112.html
Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом
Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.03.2022
Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:28
2022-03-21T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
владимир путин
сша
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер."Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме. "Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", - добавила Нойбергер.Она подчеркнула, что США ответят на кибератаки, если установят причастность России к ним.Брифинг был посвящен информации, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератаки на американские критические структуры. В РФ много раз отвергали обвинения в кибератаках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220321/ssha-1779311853.html
https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html
сша
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, сергей лавров, владимир путин, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
22:28 21.03.2022
 
Байден хочет избежать вступления в конфликт на Украине, заявил Белый дом

Белый дом заявил, что Байден хочет любой ценой избежать вступления в конфликт на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет любой ценой избежать вступления страны в конфликт, заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер.
"Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию", - сказала Нойбергер на брифинге в Белом доме. "Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией", - добавила Нойбергер.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:10
Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД
Она подчеркнула, что США ответят на кибератаки, если установят причастность России к ним.
Брифинг был посвящен информации, что Россия якобы может рассматривать возможность кибератаки на американские критические структуры. В РФ много раз отвергали обвинения в кибератаках.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 15:53
The Guardian: президентство Байдена проклято
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинСШАДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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