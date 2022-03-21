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The Guardian: президентство Байдена проклято - РИА Новости, 21.03.2022
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Байдена прокляли
The Guardian: президентство Байдена проклято - РИА Новости, 21.03.2022
Байдена прокляли
В США продолжает дорожать бензин — это очередная проблема для президента Джо Байдена, показывающая его невезение, пишет The Guardian. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:53
2022-03-21T15:53
в мире
сша
москва
украина
джо байден
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В США продолжает дорожать бензин — это очередная проблема для президента Джо Байдена, показывающая его невезение, пишет The Guardian.По мнению авторов статьи, нынешняя ситуация с топливом может серьезно повлиять на настроения в обществе, поскольку в этом году должны пройти выборы в палату представителей. Так как рост цен — далеко не первое осложнение при Байдене, демократы рискуют лишиться весомой части поддержки.Как отметил политолог Ларри Джейкобс, проблемы начались с первого же дня, как глава государства вступил в должность. "У Байдена проклятое президентство", — считает эксперт. Он напомнил, что Байден сразу столкнулся с продолжающейся пандемией коронавируса, после — с вышедшей из-под контроля инфляцией, затем случился кризис на Украине, а теперь в США наблюдается стремительный рост стоимости энергоносителей, который ощутимо бьет по кошелькам избирателей.При этом, уточняет СМИ, бензин начал дорожать задолго до российской спецоперации, однако Байден списал всю вину на Москву. В свою очередь, многие республиканцы воспользовались ситуацией, обвинив американского лидера в невыполнении предвыборных обещаний и попытках отрицать ошибки, но не исправлять их. В частности, речь идет о плане по переходу на возобновляемые источники энергии, осуществление которого, по-видимому, застопорилось.Согласно опросам, действия Байдена в связи с ситуацией на Украине поддерживают многие американцы, но проблем от этого меньше не становится, и избиратели наверняка больше внимания обращают на социально-экономические аспекты. Подытоживая, авторы материала заявили, что демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах конгресса, и тогда президенту будет крайне проблематично продвигать какие-либо инициативы.
https://ria.ru/20220321/poterya-1779191517.html
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в мире, сша, москва, украина, джо байден
15:53 21.03.2022
 
The Guardian: президентство Байдена проклято

The Guardian: Байдена с первого дня на должности президента преследуют проблемы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В США продолжает дорожать бензин — это очередная проблема для президента Джо Байдена, показывающая его невезение, пишет The Guardian.
По мнению авторов статьи, нынешняя ситуация с топливом может серьезно повлиять на настроения в обществе, поскольку в этом году должны пройти выборы в палату представителей. Так как рост цен — далеко не первое осложнение при Байдене, демократы рискуют лишиться весомой части поддержки.
Долларовая банкнота - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
02:56
В США испугались "значительной потери" из-за ошибки Байдена
Как отметил политолог Ларри Джейкобс, проблемы начались с первого же дня, как глава государства вступил в должность. "У Байдена проклятое президентство", — считает эксперт. Он напомнил, что Байден сразу столкнулся с продолжающейся пандемией коронавируса, после — с вышедшей из-под контроля инфляцией, затем случился кризис на Украине, а теперь в США наблюдается стремительный рост стоимости энергоносителей, который ощутимо бьет по кошелькам избирателей.
При этом, уточняет СМИ, бензин начал дорожать задолго до российской спецоперации, однако Байден списал всю вину на Москву. В свою очередь, многие республиканцы воспользовались ситуацией, обвинив американского лидера в невыполнении предвыборных обещаний и попытках отрицать ошибки, но не исправлять их. В частности, речь идет о плане по переходу на возобновляемые источники энергии, осуществление которого, по-видимому, застопорилось.
Согласно опросам, действия Байдена в связи с ситуацией на Украине поддерживают многие американцы, но проблем от этого меньше не становится, и избиратели наверняка больше внимания обращают на социально-экономические аспекты. Подытоживая, авторы материала заявили, что демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах конгресса, и тогда президенту будет крайне проблематично продвигать какие-либо инициативы.
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