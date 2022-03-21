https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html

Байдена прокляли

The Guardian: президентство Байдена проклято - РИА Новости, 21.03.2022

Байдена прокляли

В США продолжает дорожать бензин — это очередная проблема для президента Джо Байдена, показывающая его невезение, пишет The Guardian. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:53

2022-03-21T15:53

2022-03-21T15:53

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В США продолжает дорожать бензин — это очередная проблема для президента Джо Байдена, показывающая его невезение, пишет The Guardian.По мнению авторов статьи, нынешняя ситуация с топливом может серьезно повлиять на настроения в обществе, поскольку в этом году должны пройти выборы в палату представителей. Так как рост цен — далеко не первое осложнение при Байдене, демократы рискуют лишиться весомой части поддержки.Как отметил политолог Ларри Джейкобс, проблемы начались с первого же дня, как глава государства вступил в должность. "У Байдена проклятое президентство", — считает эксперт. Он напомнил, что Байден сразу столкнулся с продолжающейся пандемией коронавируса, после — с вышедшей из-под контроля инфляцией, затем случился кризис на Украине, а теперь в США наблюдается стремительный рост стоимости энергоносителей, который ощутимо бьет по кошелькам избирателей.При этом, уточняет СМИ, бензин начал дорожать задолго до российской спецоперации, однако Байден списал всю вину на Москву. В свою очередь, многие республиканцы воспользовались ситуацией, обвинив американского лидера в невыполнении предвыборных обещаний и попытках отрицать ошибки, но не исправлять их. В частности, речь идет о плане по переходу на возобновляемые источники энергии, осуществление которого, по-видимому, застопорилось.Согласно опросам, действия Байдена в связи с ситуацией на Украине поддерживают многие американцы, но проблем от этого меньше не становится, и избиратели наверняка больше внимания обращают на социально-экономические аспекты. Подытоживая, авторы материала заявили, что демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах конгресса, и тогда президенту будет крайне проблематично продвигать какие-либо инициативы.

https://ria.ru/20220321/poterya-1779191517.html

https://ria.ru/20220320/tramp-1779092560.html

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Станислав Ванд

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