https://ria.ru/20220321/bayden-1779195254.html

Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу, заявила Псаки

Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу, заявила Псаки - РИА Новости, 21.03.2022

Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу, заявила Псаки

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден после встреч с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T05:14

2022-03-21T05:14

2022-03-21T05:22

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сша

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден после встреч с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом страны Анджеем Дудой.Двусторонняя встреча Байдена с Дудой состоится в Варшаве 25 марта.Американский президент обсудит, как "Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека", вызванные ситуацией на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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