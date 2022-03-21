05:14 21.03.2022 (обновлено: 05:22 21.03.2022)
Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу, заявила Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что 25 марта Байден встретится в Польше с Дудой
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден после встреч с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом страны Анджеем Дудой.
"На этой неделе президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу после встреч в Брюсселе (Бельгия) с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" и Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию тяжелый и беспрецедентный ущерб за вторжение", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Двусторонняя встреча Байдена с Дудой состоится в Варшаве 25 марта.
Американский президент обсудит, как "Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека", вызванные ситуацией на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.