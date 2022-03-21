https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева - РИА Новости, 21.03.2022
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, которые там устроили... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:50
2022-03-21T17:50
2022-03-21T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, которые там устроили украинские военные, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции систем, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами.Военный обратил внимание западных СМИ, что российская сторона таким образом предоставила абсолютные доказательства преступного использования киевским режимом гражданских объектов в жилых кварталах столицы и других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779320761.html
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Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
2022-03-21T17:50
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PT4M55S
РИА Новости
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украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
17:50 21.03.2022 (обновлено: 19:05 21.03.2022)
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО и базу хранения боеприпасов на окраине Киева