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ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/battareya-1779319929.html
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева - РИА Новости, 21.03.2022
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева
Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, которые там устроили... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:50
2022-03-21T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, которые там устроили украинские военные, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции систем, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами.Военный обратил внимание западных СМИ, что российская сторона таким образом предоставила абсолютные доказательства преступного использования киевским режимом гражданских объектов в жилых кварталах столицы и других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779320761.html
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Минобороны о применении комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в Киеве
Брифинг Минобороны России о применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и об ударе по базе националистов в неработающем торговом центре на окраине Киева
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украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
17:50 21.03.2022 (обновлено: 19:05 21.03.2022)
 
ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО на окраине Киева

ВС России уничтожили батарею украинских РСЗО и базу хранения боеприпасов на окраине Киева

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения их боеприпасов, которые там устроили украинские военные, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции систем, а также вскрыла расположение склада с реактивными боеприпасами.
"На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет", — рассказал Конашенков.
Военный обратил внимание западных СМИ, что российская сторона таким образом предоставила абсолютные доказательства преступного использования киевским режимом гражданских объектов в жилых кварталах столицы и других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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