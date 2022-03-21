https://ria.ru/20220321/avtovaz-1779204480.html

"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске

"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске - РИА Новости, 21.03.2022

"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске

"АвтоВАЗ" на два дня, 21 и 22 марта, возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске после приостановки, длившейся с 5 марта; линия по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:04

2022-03-21T09:04

2022-03-21T09:27

экономика

авто

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

тольятти

автоваз

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на два дня, 21 и 22 марта, возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске после приостановки, длившейся с 5 марта; линия по сборке Lada Granta на этой неделе вновь уходит в простой, говорится в сообщении компании.Также "АвтоВАЗ" 21 и 22 марта возобновляет работу линии B0 на заводе в Тольятти, на которой собираются Lada Xray, Lada Largus и Renault Logan, Renault Sandero. Выпуск какой именно модели возобновляется в эти два дня, в компании не уточнили."Завод "Lada Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка", - отмечается в сообщении."Линия "B0" будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", - добавили в "АвтоВАЗе".Изменения графика работы заводов связаны с недостатком поставок электронных компонентов, уточнили в компании.Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для Lada Image для сервисного и послепродажного обслуживания."Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", продолжают работать в режиме полного дня", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html

https://ria.ru/20220320/avtovaz-1779119909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), тольятти, автоваз