https://ria.ru/20220321/avtovaz-1779204480.html
"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске
"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске - РИА Новости, 21.03.2022
"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске
"АвтоВАЗ" на два дня, 21 и 22 марта, возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске после приостановки, длившейся с 5 марта; линия по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:04
2022-03-21T09:04
2022-03-21T09:27
экономика
авто
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
тольятти
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на два дня, 21 и 22 марта, возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске после приостановки, длившейся с 5 марта; линия по сборке Lada Granta на этой неделе вновь уходит в простой, говорится в сообщении компании.Также "АвтоВАЗ" 21 и 22 марта возобновляет работу линии B0 на заводе в Тольятти, на которой собираются Lada Xray, Lada Largus и Renault Logan, Renault Sandero. Выпуск какой именно модели возобновляется в эти два дня, в компании не уточнили."Завод "Lada Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка", - отмечается в сообщении."Линия "B0" будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", - добавили в "АвтоВАЗе".Изменения графика работы заводов связаны с недостатком поставок электронных компонентов, уточнили в компании.Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для Lada Image для сервисного и послепродажного обслуживания."Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", продолжают работать в режиме полного дня", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html
https://ria.ru/20220320/avtovaz-1779119909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), тольятти, автоваз
09:04 21.03.2022 (обновлено: 09:27 21.03.2022)
"АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Vesta в Ижевске
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Vesta в Ижевске 21 и 22 марта
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" на два дня, 21 и 22 марта, возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске после приостановки, длившейся с 5 марта; линия по сборке Lada Granta на этой неделе вновь уходит в простой, говорится в сообщении компании.
Также "АвтоВАЗ
" 21 и 22 марта возобновляет работу линии B0 на заводе в Тольятти
, на которой собираются Lada Xray, Lada Largus
и Renault Logan
, Renault Sandero
. Выпуск какой именно модели возобновляется в эти два дня, в компании не уточнили.
"Завод "Lada Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка", - отмечается в сообщении.
"Линия "B0" будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", - добавили в "АвтоВАЗе".
Изменения графика работы заводов связаны с недостатком поставок электронных компонентов, уточнили в компании.
Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для Lada Image для сервисного и послепродажного обслуживания.
"Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", продолжают работать в режиме полного дня", - уточнили в компании.