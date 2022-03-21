https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать - РИА Новости, 21.03.2022
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:17
2022-03-21T02:17
2022-03-21T02:17
авто
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели. Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он указал, что расходы дилеров на покупку новых авто и комплектующих вырастут. “Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, - отмечает он.При этом спрос потребителей все сильнее смещается в сторону китайских автомобилей - даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают “китайцев”. Это связано с относительно доступной ценой и большим выбором.
https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778442485.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Эксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50 процентов