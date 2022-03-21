Рейтинг@Mail.ru
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать - РИА Новости, 21.03.2022
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:17
2022-03-21T02:17
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763432400_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_58ed22a87b7acd9fe61cfd885b66368b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели. Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он указал, что расходы дилеров на покупку новых авто и комплектующих вырастут. “Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, - отмечает он.При этом спрос потребителей все сильнее смещается в сторону китайских автомобилей - даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают “китайцев”. Это связано с относительно доступной ценой и большим выбором.
https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778442485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763432400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_871c5b0a15332278b20ff472b2f2a0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия
02:17 21.03.2022
 
Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Эксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50 процентов

© AP Photo / Ng Han GuanПосетители автосалона
Посетители автосалона - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Посетители автосалона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели. Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Он указал, что расходы дилеров на покупку новых авто и комплектующих вырастут. “Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, - отмечает он.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:00
"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada
При этом спрос потребителей все сильнее смещается в сторону китайских автомобилей - даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают “китайцев”. Это связано с относительно доступной ценой и большим выбором.
 
АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала