https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html

Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать - РИА Новости, 21.03.2022

Назван ценовой предел, после которого машины перестанут покупать

Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:17

2022-03-21T02:17

2022-03-21T02:17

авто

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели. Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Он указал, что расходы дилеров на покупку новых авто и комплектующих вырастут. “Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, - отмечает он.При этом спрос потребителей все сильнее смещается в сторону китайских автомобилей - даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают “китайцев”. Это связано с относительно доступной ценой и большим выбором.

https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778442485.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия