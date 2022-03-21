https://ria.ru/20220321/avariya-1779215043.html

Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону

Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.03.2022

Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону, из-за которой пострадали люди, сообщается на РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:14

2022-03-21T10:14

2022-03-21T10:14

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ростовская область

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону, из-за которой пострадали люди, сообщается на сайте СК РФ.Порыв теплотрассы диаметром 1 000 миллиметров произошел на улице Малиновского, 18 в ночь на понедельник. Из домов поблизости, куда горячая вода попадала через окна, были эвакуированы 35 человек. С термическими ожогами госпитализировали 13 человек."Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК России по Ростовской области Хуаде Р.Г. доложить об обстоятельствах травмирования людей в результате коммунальной аварии в Ростове-на-Дону, по факту которого региональным следственным управлением проводится доследственная проверка... Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220321/proverka-1779202425.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область