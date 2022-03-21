https://ria.ru/20220321/avariya-1779215043.html
Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону
Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.03.2022
Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону, из-за которой пострадали люди, сообщается на РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:14
2022-03-21T10:14
2022-03-21T10:14
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростовская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону, из-за которой пострадали люди, сообщается на сайте СК РФ.Порыв теплотрассы диаметром 1 000 миллиметров произошел на улице Малиновского, 18 в ночь на понедельник. Из домов поблизости, куда горячая вода попадала через окна, были эвакуированы 35 человек. С термическими ожогами госпитализировали 13 человек."Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК России по Ростовской области Хуаде Р.Г. доложить об обстоятельствах травмирования людей в результате коммунальной аварии в Ростове-на-Дону, по факту которого региональным следственным управлением проводится доследственная проверка... Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220321/proverka-1779202425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область
Бастрыкин поручил доложить о ЧП на теплотрассе в Ростове-на-Дону
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ЧП в Ростове-на-Дону, из-за которого пострадали люди