Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/avariya-1779213011.html
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах - РИА Новости, 21.03.2022
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах
Госслужба по ЧС Украины заявила, что авария на заводе в Сумах, где произошел выброс аммиака, ликвидирована. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:02
2022-03-21T10:02
в мире
сумы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779205230_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e1856a9e36873080c239015ae1fde7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госслужба по ЧС Украины заявила, что авария на заводе в Сумах, где произошел выброс аммиака, ликвидирована."В 07.49 (08.49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", - говорится в Telegram-канале госслужбы.Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отметил, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет.Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779205230_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf5efbfef422cd2db93240c41705e33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, украина
10:02 21.03.2022
 
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах

Госслужба по ЧС Украины заявила о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах

© Фото : Дмитрий ЖивицкийПоврежденная цистерна с аммиаком на заводе "СумыХимПром"
Поврежденная цистерна с аммиаком на заводе СумыХимПром - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Дмитрий Живицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госслужба по ЧС Украины заявила, что авария на заводе в Сумах, где произошел выброс аммиака, ликвидирована.
"В 07.49 (08.49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", - говорится в Telegram-канале госслужбы.
Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отметил, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет.
Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:06
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
 
В миреСумыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала