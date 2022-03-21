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На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах - РИА Новости, 21.03.2022
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах
Госслужба по ЧС Украины заявила, что авария на заводе в Сумах, где произошел выброс аммиака, ликвидирована. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:02
2022-03-21T10:02
2022-03-21T10:02
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украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Госслужба по ЧС Украины заявила, что авария на заводе в Сумах, где произошел выброс аммиака, ликвидирована."В 07.49 (08.49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", - говорится в Telegram-канале госслужбы.Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отметил, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет.Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина
На Украине заявили о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах
Госслужба по ЧС Украины заявила о ликвидации аварии с выбросом аммиака в Сумах