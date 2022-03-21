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В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после аварии на теплотрассе - РИА Новости, 21.03.2022
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В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после аварии на теплотрассе
В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после аварии на теплотрассе - РИА Новости, 21.03.2022
В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после аварии на теплотрассе
Тринадцать человек госпитализированы с ожогами из-за порыва теплотрассы в Ростове-на-Дону, без теплоснабжения остается 25-этажный дом, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:34
2022-03-21T11:14
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы с ожогами из-за порыва теплотрассы в Ростове-на-Дону, без теплоснабжения остается 25-этажный дом, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.Порыв теплотрассы диаметром 1 000 миллиметров произошел по адресу "улица Малиновского, 18" в ночь на понедельник. Из домов поблизости, куда горячая вода попадала через окна, были эвакуированы 35 человек."С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении. В настоящее время без тепла остается один 25-этажный трехподъездный дом.
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происшествия, ростов-на-дону
08:34 21.03.2022 (обновлено: 11:14 21.03.2022)
 
В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после аварии на теплотрассе

В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали с ожогами из-за аварии на теплотрассе

© Фото : ГУМЧС России по Ростовской областиПрорыв теплотрассы произошел в городе Ростове-на-Дону
Прорыв теплотрассы произошел в городе Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ростовской области
Прорыв теплотрассы произошел в городе Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы с ожогами из-за порыва теплотрассы в Ростове-на-Дону, без теплоснабжения остается 25-этажный дом, сообщает ГУМЧС России по Ростовской области.
Порыв теплотрассы диаметром 1 000 миллиметров произошел по адресу "улица Малиновского, 18" в ночь на понедельник. Из домов поблизости, куда горячая вода попадала через окна, были эвакуированы 35 человек.
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"С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении. В настоящее время без тепла остается один 25-этажный трехподъездный дом.
 
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