https://ria.ru/20220321/at4-1779232574.html

Украинские националисты получили от США шведские гранатометы AT4

Украинские националисты получили от США шведские гранатометы AT4 - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские националисты получили от США шведские гранатометы AT4

Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном войсками ДНР населенном пункте Степное гранатомет шведского производства AT4 – он был найден на позициях,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:39

2022-03-21T11:39

2022-03-21T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

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СТЕПНОЕ (Донецкая область), 21 мар – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном войсками ДНР населенном пункте Степное гранатомет шведского производства AT4 – он был найден на позициях, оставленных украинскими националистами."Тубус посекло осколочками. Ну вот в посадке нашли вы? (обращаясь к военным ДНР - ред.) На позициях (украинских войск)", - сообщает в своем видео журналист, демонстрируя гранатомет.Шестнадцатого марта США Джо Байден подписал указ о передаче военного имущества из наличия Пентагона на сумму в 800 миллионов долларов. В пакет, согласно разъяснениям Белого дома, вошли в том числе шесть тысяч противотанковых гранатометов AT4.Ранее в интернете уже появлялись фотографии украинских военных с гранатометами AT4, однако реальный трофейный образец этого гранатомета демонстрируется впервые.AT4 – шведский одноразовый противотанковый гранатомет, предназначен для борьбы с бронетехникой. Гранатомет может применяться на дальности до 700 м и способен пробить кумулятивной гранатой до 500 миллиметров гомогенной брони.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/tekhnika-1778242321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф