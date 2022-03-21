https://ria.ru/20220321/apple-1779360812.html
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов - РИА Новости, 21.03.2022
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:47
2022-03-21T23:47
2022-03-21T23:47
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов.Ранее пользователи сервисов Apple из США сообщали о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступали из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбои наблюдались в работе Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений."Все сервисы функционируют нормально", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что со сбоями работали 34 сервиса, в том числе "найти iPhone", сервисы облачного хранения и отправки сообщений.
https://ria.ru/20220321/iphone-1779189560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, apple, apple iphone
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе своих сервисов