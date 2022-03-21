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Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов - РИА Новости, 21.03.2022
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Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов - РИА Новости, 21.03.2022
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:47
2022-03-21T23:47
в мире
технологии
сша
apple
apple iphone
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов.Ранее пользователи сервисов Apple из США сообщали о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступали из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбои наблюдались в работе Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений."Все сервисы функционируют нормально", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что со сбоями работали 34 сервиса, в том числе "найти iPhone", сервисы облачного хранения и отправки сообщений.
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в мире, технологии, сша, apple, apple iphone
23:47 21.03.2022
 
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов

Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе своих сервисов

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Apple . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов.
Ранее пользователи сервисов Apple из США сообщали о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступали из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбои наблюдались в работе Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений.
"Все сервисы функционируют нормально", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что со сбоями работали 34 сервиса, в том числе "найти iPhone", сервисы облачного хранения и отправки сообщений.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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