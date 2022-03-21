https://ria.ru/20220321/apple-1779360812.html

Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов

Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов - РИА Новости, 21.03.2022

Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов

Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:47

2022-03-21T23:47

2022-03-21T23:47

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технологии

сша

apple

apple iphone

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе ее сервисов.Ранее пользователи сервисов Apple из США сообщали о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступали из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбои наблюдались в работе Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений."Все сервисы функционируют нормально", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что со сбоями работали 34 сервиса, в том числе "найти iPhone", сервисы облачного хранения и отправки сообщений.

https://ria.ru/20220321/iphone-1779189560.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, apple, apple iphone