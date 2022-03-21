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В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой - РИА Новости, 21.03.2022
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В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой - РИА Новости, 21.03.2022
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой
Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:51
2022-03-21T20:31
технологии
в мире
сша
нидерланды
великобритания
apple
apple iphone
германия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои наблюдаются в работе таких сервисов как Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений.Наибольшее количество жалоб поступает из США, сбои также фиксируются у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.Значительные неполадки по США были также зафиксированы в работе таких телекоммуникационных компаний как Verizon, AT&amp;T и T-Mobile, а также платежного сервиса PayPal и Google Maps.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, в мире, сша, нидерланды, великобритания, apple, apple iphone, германия, канада, происшествия, paypal, at&t
19:51 21.03.2022 (обновлено: 20:31 21.03.2022)
 
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой

Пользователи из США, Канады и Европы сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов Apple

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбои наблюдаются в работе таких сервисов как Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений.
Наибольшее количество жалоб поступает из США, сбои также фиксируются у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.
Значительные неполадки по США были также зафиксированы в работе таких телекоммуникационных компаний как Verizon, AT&T и T-Mobile, а также платежного сервиса PayPal и Google Maps.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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