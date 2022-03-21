https://ria.ru/20220321/apple-1779340394.html

В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой

В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой - РИА Новости, 21.03.2022

В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой

Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:51

2022-03-21T19:51

2022-03-21T20:31

технологии

в мире

сша

нидерланды

великобритания

apple

apple iphone

германия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои наблюдаются в работе таких сервисов как Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music - по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений.Наибольшее количество жалоб поступает из США, сбои также фиксируются у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.Значительные неполадки по США были также зафиксированы в работе таких телекоммуникационных компаний как Verizon, AT&T и T-Mobile, а также платежного сервиса PayPal и Google Maps.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20220321/iphone-1779189560.html

сша

нидерланды

великобритания

германия

канада

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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