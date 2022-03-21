Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта функция будущего Android 13 - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220321/android-1779256600.html
Раскрыта функция будущего Android 13
Раскрыта функция будущего Android 13 - РИА Новости, 21.03.2022
Раскрыта функция будущего Android 13
В смартфонах, которые получат будущую ОС Android 13, появятся новые инструменты контроля потребления энергии. Упоминание о функции появилось на портале... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:19
2022-03-21T13:19
наука
технологии
google
google android
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754772632_3:0:1276:716_1920x0_80_0_0_4059bd836824497889f9890a956b2a87.png
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В смартфонах, которые получат будущую ОС Android 13, появятся новые инструменты контроля потребления энергии. Упоминание о функции появилось на портале разработчиков операционной системы.Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения. Например, система увидит нетипичную активность приложения для фитнеса, которая приводит к повышенному энергопотреблению смартфона.Система будет предупреждать пользователя, предоставляя ему подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме. В отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что дает надежду на большую эффективность инструмента.Первая полноценная бета-версия Android 13 ожидается уже в апреле, пока же идет тестирование девелоперских сборок. Презентация ОС состоится в мае-июне, а смартфоны начнут получать обновление уже осенью, после релиза.
https://ria.ru/20211017/android-1754788374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754772632_162:0:1117:716_1920x0_80_0_0_2f61393f31cfbdfaeb33282ea3ff4905.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google, google android
13:19 21.03.2022
 

Раскрыта функция будущего Android 13

© GoogleAndroid 12
Android 12
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В смартфонах, которые получат будущую ОС Android 13, появятся новые инструменты контроля потребления энергии. Упоминание о функции появилось на портале разработчиков операционной системы.
Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения. Например, система увидит нетипичную активность приложения для фитнеса, которая приводит к повышенному энергопотреблению смартфона.
Система будет предупреждать пользователя, предоставляя ему подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме. В отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что дает надежду на большую эффективность инструмента.
Первая полноценная бета-версия Android 13 ожидается уже в апреле, пока же идет тестирование девелоперских сборок. Презентация ОС состоится в мае-июне, а смартфоны начнут получать обновление уже осенью, после релиза.
Логотип системы Android 12 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 08:00Наука
Все секреты Android 12: стоит ли обновлять смартфон на новую ОС Google
 
НаукаТехнологииGoogleGoogle Android
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала