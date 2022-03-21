https://ria.ru/20220321/android-1779256600.html

Раскрыта функция будущего Android 13

Раскрыта функция будущего Android 13 - РИА Новости, 21.03.2022

Раскрыта функция будущего Android 13

В смартфонах, которые получат будущую ОС Android 13, появятся новые инструменты контроля потребления энергии. Упоминание о функции появилось на портале... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:19

2022-03-21T13:19

2022-03-21T13:19

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В смартфонах, которые получат будущую ОС Android 13, появятся новые инструменты контроля потребления энергии. Упоминание о функции появилось на портале разработчиков операционной системы.Android 13 сможет отслеживать больше различных аспектов фонового поведения приложения. Например, система увидит нетипичную активность приложения для фитнеса, которая приводит к повышенному энергопотреблению смартфона.Система будет предупреждать пользователя, предоставляя ему подробную информацию о том, какое приложение и как потребляет энергию в фоновом режиме. В отличие от аналогичных функций в оболочках вендоров, решение от Google будет вшито в ядро AOSP, что дает надежду на большую эффективность инструмента.Первая полноценная бета-версия Android 13 ожидается уже в апреле, пока же идет тестирование девелоперских сборок. Презентация ОС состоится в мае-июне, а смартфоны начнут получать обновление уже осенью, после релиза.

https://ria.ru/20211017/android-1754788374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, google android