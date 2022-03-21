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В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе - РИА Новости, 21.03.2022
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В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе
В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе - РИА Новости, 21.03.2022
В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе
На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T07:14
2022-03-21T09:09
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.По его данным, инцидент произошел в 4:30 по местному времени (5:30 мск).На месте происшествия работают аварийные бригады. Из-за направления ветра угрозы для города Сумы нет.В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты на Украине готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных. В частности, на заводе "СумыХимПром" заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае прихода российских военных.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, украина
07:14 21.03.2022 (обновлено: 09:09 21.03.2022)
 
В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе

Глава Сумской областной администрации Живицкий заявил об утечке аммиака на химзаводе

© Фото : Дмитрий ЖивицкийПоврежденная цистерна с аммиаком на заводе "СумыХимПром"
Поврежденная цистерна с аммиаком на заводе СумыХимПром - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Дмитрий Живицкий
Поврежденная цистерна с аммиаком на заводе "СумыХимПром"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.
По его данным, инцидент произошел в 4:30 по местному времени (5:30 мск).

"Зона поражения составляет около 2,5 километра. <...> Населенные пункты, которые находятся под угрозой: село Новоселица", — написал Живицкий в Telegram-канале.

На месте происшествия работают аварийные бригады. Из-за направления ветра угрозы для города Сумы нет.
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В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты на Украине готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных. В частности, на заводе "СумыХимПром" заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае прихода российских военных.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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