https://ria.ru/20220321/ammiak-1779197212.html

В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе

В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе - РИА Новости, 21.03.2022

В Сумской области Украины заявили об утечке аммиака на химзаводе

На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T07:14

2022-03-21T07:14

2022-03-21T09:09

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На заводе "СумыХимПром" произошла утечка аммиака, заявил глава Сумской областной администрации Украины Дмитрий Живицкий.По его данным, инцидент произошел в 4:30 по местному времени (5:30 мск).На месте происшествия работают аварийные бригады. Из-за направления ветра угрозы для города Сумы нет.В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты на Украине готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных. В частности, на заводе "СумыХимПром" заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае прихода российских военных.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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