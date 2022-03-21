https://ria.ru/20220321/amcor-1779311390.html

Компания Amcor сократит свою деятельность в России

Компания Amcor сократит свою деятельность в России - РИА Новости, 21.03.2022

Компания Amcor сократит свою деятельность в России

Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor из-за ситуации вокруг Украины приняла решение сократить свою... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:09

2022-03-21T17:09

2022-03-21T17:09

экономика

россия

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ЦЮРИХ, 21 мар - РИА Новости. Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor из-за ситуации вокруг Украины приняла решение сократить свою деятельность в России, в частности, приостановить инвестиции.Согласно заявлению гендиректора компании Рона Делии, Amcor ведет бизнес в России более 20 лет. В РФ работает три предприятия Amcor, которые производят 2-3% от общего объема продаж компании."После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы сократим нашу деятельность там (в России) путем… приостановки новых проектов и инвестиций; прекращения экспорта из страны как можно скорее", - говорится в заявлении главы Amcor.Сообщается, что компания продолжит изучать все варианты ведения бизнеса с учетом ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/kompanii-1778063032.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия