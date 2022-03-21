Рейтинг@Mail.ru
Компания Amcor сократит свою деятельность в России - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/amcor-1779311390.html
Компания Amcor сократит свою деятельность в России
Компания Amcor сократит свою деятельность в России - РИА Новости, 21.03.2022
Компания Amcor сократит свою деятельность в России
Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor из-за ситуации вокруг Украины приняла решение сократить свою... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:09
2022-03-21T17:09
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779309209_198:0:3334:1764_1920x0_80_0_0_496370f09a66d96eecedf03158370d20.jpg
ЦЮРИХ, 21 мар - РИА Новости. Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor из-за ситуации вокруг Украины приняла решение сократить свою деятельность в России, в частности, приостановить инвестиции.Согласно заявлению гендиректора компании Рона Делии, Amcor ведет бизнес в России более 20 лет. В РФ работает три предприятия Amcor, которые производят 2-3% от общего объема продаж компании."После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы сократим нашу деятельность там (в России) путем… приостановки новых проектов и инвестиций; прекращения экспорта из страны как можно скорее", - говорится в заявлении главы Amcor.Сообщается, что компания продолжит изучать все варианты ведения бизнеса с учетом ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/kompanii-1778063032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779309209_590:0:2942:1764_1920x0_80_0_0_a236899fe1a94597ee4be889953eb5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
17:09 21.03.2022
 
Компания Amcor сократит свою деятельность в России

Компания по производству упаковки Amcor сократит свою деятельность в России

© AFP 2022 / William West Логотип компании Amcor
Логотип компании Amcor - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / William West
Логотип компании Amcor
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 21 мар - РИА Новости. Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor из-за ситуации вокруг Украины приняла решение сократить свою деятельность в России, в частности, приостановить инвестиции.
Согласно заявлению гендиректора компании Рона Делии, Amcor ведет бизнес в России более 20 лет. В РФ работает три предприятия Amcor, которые производят 2-3% от общего объема продаж компании.
"После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы сократим нашу деятельность там (в России) путем… приостановки новых проектов и инвестиций; прекращения экспорта из страны как можно скорее", - говорится в заявлении главы Amcor.
Сообщается, что компания продолжит изучать все варианты ведения бизнеса с учетом ситуации.
Shell объявила о закрытии заправок в России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:03
Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала